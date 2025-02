Lanazione.it - Femminicidio Rufina, chi è Lorenzo Innocenti. Il sindaco: “Aveva progetti per la città”

Leggi su Lanazione.it

(Firenze), 8 febbraio 2025 – “per la”. Così viene descritto, 37 anni, accusato dell’omicidio della compagna Eleonora Guidi nella loro abitazione di. Architetto molto conosciuto in paese, di lui parla ilDaniele Venturi. "Li conoscevo - dice ancora il-, il paese è piccolo, io sono poco più grande di loro. In particolare lui è architetto e ha delle proprietà immobiliari, e midetto chedelle idee che voleva sviluppare su". La donna, invece, era impiegata in una ditta della zona. Uccide la giovane compagna e tenta di togliersi la vita.sconvolta dall’omicidio di Eleonora Nessuno sa darsi una spiegazione su quanto accaduto: niente, in apparenza, lasciava presagire quello che poi è accaduto. "Non li abbiamo mai sentiti litigare.