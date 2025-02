Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio a Firenze: uccide la compagna a coltellate e poi tentata il suicidio

Tragedia all’alba in via Cesare Pavese a Rufina, in provincia di. Una donna, Eleonora Guidi, di 35 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa a. Il principale sospettato è il convivente, un uomo, Lorenzo Innocenti, di 37 anni che dopo l’aggressione si è gettato dalla finestra del secondo piano, riportando gravi ferite. Ora è ricoverato in prognosi riservata al policlinico di Careggi, dove è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso.L’allarme è scattato poco prima delle 7, quando i sanitari del 118, giunti per soccorrere l’uomo, hanno scoperto il corpo della vittima e avvisato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della sezione scientifica e la pm di turno, Ornella Galeotti, per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio e del tentato