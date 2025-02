Femminicidio a Firenze, uccide la compagna a coltellate e poi si butta dalla finestra. Avevano un figlio di 2 anni

Leggi su Open.online

Una donna di 34è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Rufina, in provincia di, nella mattinata di sabato 8 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il compagno arla, un uomo di 37, che è stato trovato in gravissime condizioni dopo essersi lanciato dal secondo piano dell’edificio. È stato immediatamente soccorso dal personale medico del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di, dove è attualmente ricoverato in codice rosso. I medici del 118 sono intervenuti poco prima delle 7 di stamani, dopo aver ricevuto una segnalazione, e hanno allertato i carabinieri. I militari della compagnia di Pontassieve sono giunti sul posto poco dopo, trovando la donna ormai priva di vita e l’uomo in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio, ma gli investigatori stanno ancora raccogliendo elementi utili alle indagini.