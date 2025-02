Bollicinevip.com - Federica Nargi e Alessandro Matri: sorpresa da sogno a “Ballando”

daa “”Un momento indimenticabile perDurante la semifinale di “con le Stelle“,ha regalato un’emozione unica alla sua compagna. La showgirl, convinta che il suo compagno, fosse a Firenze, ha vissuto un momento di puraquando l’ex calciatore è apparso in studio per ballare con lei. Al posto del suo insegnante Luca Favilla,ha preso le redini della performance, regalando alla sua compagna un’inaspettata dichiarazione d’amore danzante.Un amore, quello frache dura da oltre 16 anniIl gesto diha messo in luce la solidità della relazione con la, relazione che dura ormai da più di 16 anni. I due hanno costruito una splendida famiglia con le loro figlie, Sofia e Beatrice, dimostrando un legame profondo e autentico.