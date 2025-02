Oasport.it - Federica Brignone fatalista: “Non potevo fare di più in questa discesa”. E annuncia un forfait

Non è stata ladie dell’Italia quella femminile andata in scena sulle nevi di Saalbach (Austria), sede dei Mondiali 2025 di sci alpino. Si temeva che sulla “Ulli Maier” la tigre di La Salle avrebbe fatto fatica. Una pista “facile”, priva di curve impegnative e non tecnica come magariavrebbe sperato.Gara nella quale, in altre parole, le doti di scorrevolezza sono andate per la maggiore.era già stata fantastica nel superG a trovare il modo di prendersi un argento in un contesto lontano dalla sua comfort-zone. Inprova, il risultato non è stato migliore di un decimo posto a 1?19 dall’americana Breezy Johnson, sette volte sul podio in Coppa del Mondo in, ma mai vittoriosa nel massimo circuito internazionale.“In alcuni punti non ho sciato esattamente come avrei voluto; ho cercato di essere più morbida possibile, in alcuni punti non sono stata scorrevole come avrei voluto.