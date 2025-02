Quifinanza.it - FdI frena la sua corsa nei sondaggi politici mentre Pd e M5S sono in lieve crescita

Leggi su Quifinanza.it

Avendo definitivamente archiviato l’effetto Cecilia Sala e incassando il colpo del caso Almasri e dello scandalo spionaggio, il partito di Giorgia Meloni inizia a cedere terreno, seppur di poco, rispetto ai numeri dei precedentiche mostravano unacontinua. Fratelli d’Italia cala neielettorali del -0,1%,il Pd, principale partito d’opposizione, aumenta di un valore identico.La segretaria Elly Schlein, da settimane, ha mostrato minore attenzione ai temi più divisivi relativi ai diritti civili (migranti ed Lgbt) e si è spesa per i diritti sociali, ovvero introduzione del salario minimo e difesa degli operai a rischio licenziamento. Meloni, invece, dopo la denuncia per il caso Almasri si è trincerata in una cortina di silenzio e dà la parola solo i suoi ministri.