Nerdpool.it - Farming Simulator 25 raggiunge tre milioni di giocatori

Leggi su Nerdpool.it

GIANTS Software celebra il successo di25, che ha conquistato oltre tredidal lancio avvenuto il 12 novembre. Il gioco continua a offrire un’esperienza agricola coinvolgente e rilassante, come dimostrato dall’entusiasmo della community.L’editore ha rilasciato un accolade trailer che raccoglie i commenti di content creator e stampa specializzata, sottolineando il valore della simulazione e il legame con la community. Boris Stefan, CSO & Head of Publishing di GIANTS Software, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, anticipando l’arrivo di nuovi contenuti.Nei prossimi mesi saranno introdotti aggiornamenti gratuiti che arricchiranno la flotta di macchinari, riporteranno il PrecisionPack e rimasterizzeranno mappe amate dai fan.