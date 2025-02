Ilrestodelcarlino.it - Fano, centro blindato da 9 telecamere: chi viola la Ztl sarà stangato

, 8 gennaio 2025 – In arrivo 9per controllare gli ingressi (foto uno di questi) delle auto instorico: “Il progetto esecutivopronto entro febbraio – assicura il sindaco Luca Serfilippi – poi presenteremo le richieste per le autorizzazioni ministeriali”. E’ di oltre 350mila euro il costo dell’intervento che permetterà di evitare l’ingresso instorico degli automobilisti privi di permesso e di sanzionare chi tenterà di farlo. Inoltre Serfilippi e l’assessore alla Mobilità Alessio Curzi hanno confermato, dal primo marzo la pedonalizzazione di via Bovio, piazza Sansovino e via Mura Sangallo (nel tratto dietro la sede del Nolfi di via XII Settembre), anticipata ieri dal nostro giornale. Modificati i sensi di marcia in via Apolloni, via De Borgelli e in via Mura Sangallo e da piazza Sansovinoconsentito di girare a sinistra solo alle onoranze funebri.