Fano boom di presenze per il Carnevale | alberghi pieni e attesa per il Veglione a Teatro

(Pesaro e Urbino) sabato 8 febbraio 2025 -si prepara a vivere unda record. Il primo fine settimana dell’edizione 2025 in programma il 16 e 23 febbraio e 2 marzo ha già fatto registrare il tutto esaurito neglidella città, un risultato senza precedenti per la giornata inaugurale. La crescente attrattività della manifestazione, unita a un’intensa campagna di promozione e alla collaborazione con i camperisti, ha portato in città un numero elevato di visitatori. Un contributo importante è arrivato anche dalla Coppadi Nuoto e dall’arrivo di numerosi volontari dell’AVIS provenienti da tutta Italia.Luciano Cecchini, presidente degliConsorziati di, ha accolto con soddisfazione il risultato: “Registrare il sold out già nel primo fine settimana è un segnale straordinario.