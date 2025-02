Ilrestodelcarlino.it - Falsa escort dietro al ricatto hard. Denunciata coppia civitanovese

Dopo essersi spacciati per una, avevano chiesto soldi a un giovane per non diffondere contenuti compromettenti. La vittima aveva pagato quanto chiesto, ma aveva anche deciso di denunciare tutto ai carabinieri, che nel giro di poco tempo sono riusciti a identificare e denunciare i due ritenuti i responsabili, un 29enne e una 27enne, che vivono entrambi di Civitanova. Tutto è cominciato dopo la denuncia fatta ai carabinieri della stazione di Montecosaro da parte di un 28enne del posto. I civitanovesi, un ragazzo e una ragazza, si erano creati una finta identità digitale spacciandosi per una, e così con questaidentità avevano cominciato a scambiare messaggi, anche compromettenti, con il 28enne. A un certo punto però era arrivato il: "O paghi o diffondiamo i contenuti delle chat".