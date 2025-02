Internews24.com - Fagioli svela: «La partita di lunedì contro l’Inter? Sento un po’ la pressione»

di Redazione, le parole in sala stampa del neo centrocampista viola in vista di Inter Fiorentina in programmaNicolò, ex Juventus e neo centrocampista viola, ha condiviso durante la conferenza stampa nella sala del WindTre Media Center le sue impressioni e sensazioni per quanto riguarda la gara tra Inter e Fiorentina in programma10 febbraio.SULL’ARRIVO A FIRENZE- «E’ stata una trattativa complicata, ma alla fine sono arrivato con grande felicità alla Fiorentina. Nell’ultima ora di mercato ho fatto presente quelle che erano le mie preferenze e alla fine questo ha definito il passaggio in viola. Dusan e Nico Gonzalez mi hanno parlato benissimo della città e del Club. Il Marsiglia c’era fino all’ultimo, poi ho deciso di venire qui a Firenze. Al di là della Juve non è facile andare via da una società che conosci da quando sei bambino.