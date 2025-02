Juventusnews24.com - Fagioli si presenta alla Fiorentina: «Avevo bisogno di giocare. Vi racconto la chiamata con Allegri, Vlahovic mi ha detto questo di Firenze»

di Redazione JuventusNews24si: «di». La conferenza stampa del nuovo centrocampista delladopo l’addioJuveConferenza stampa dizione per Nicolò. Ecco le dichiarazioni dell’ex Juve da nuovo giocatore della.TRATTATIVA – «È stata una trattativa complicata, fino all’ultimo non sapevo come sarebbe finita. Mi ha parlato anchedi, mi hache si sta benissimo qui. C’era anche il Marsiglia, ma poi ho deciso di venire».KEAN – «Mi sono trovato benissimo, ho trovato un gruppo straordinario. Kean sta facendo una stagione fantastica. Mi sono sentito subito a mio agio. Adesso sono molto felice. Dove mi vedo a centrocampo? Mi vedo sia in un centrocampo a due che a tre. Chi merita giocherà».