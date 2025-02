Serieanews.com - “Fagioli ha rischiato di morire”: nuovo shock a Firenze dopo questa rivelazione

Quando tutto sembrava sistemato, il fantasma del passato torna a farsi sentire. Ma cosa c’è di vero nella storia di?“stavano per ammazzarlo”: ladi Fabrizio Corona (Foto: Ansa) – serieanews.comCi sono storie che, anche quando sembrano archiviate, tornano a bussare alla porta come un vecchio debito che non si riesce a saldare. Il caso di Nicolò, centrocampista dal talento cristallino appena approdato alla Fiorentina, sembra proprio uno di questi.Due anni fa, il suo nome era finito al centro di uno scandalo sul calcioscommesse che aveva scosso il calcio italiano, e ora, mentre cerca di rilanciare la sua carriera in maglia viola, quel passato torna a pesare sul presente., allora giovane promessa della Juventus, si trovò coinvolto in un’inchiesta che portò alla luce un sistema di scommesse illegali frequentato da alcuni calciatori.