Fagioli | Davvero felice di avere scelto la Fiorentina Mio nonno è tifoso viola

Firenze, 8 febbraio 2025 - Dal Media Center delPark si è presentato oggi Nicolò, ultimo arrivato nel mercato invernale. Il suo contratto è stato depositato alle 23.50 dell'ultimo giorno utile. “È stata una trattativa lunga e complicata, fino all’ultimo non sapevo come sarebbe andata a finire. Anche Dusan mi ha parlato di Firenze, dicendomi che qui si sta benissimo. C’era anche l’interesse del Marsiglia, ma alla fine hola“. Come sta andando l'inserimento? “Mi sono trovato benissimo fin da subito, ho trovato un gruppo straordinario. Kean sta facendo una stagione incredibile. Mi sono sentito a mio agio e ora sono“. In che ruolo preferisce giocare? “Posso giocare sia in un centrocampo a due che a tre. Chi merita avrà spazio“. Come sta a livello personale? “Sto bene.