Juventusnews24.com - Fabregas a DAZN: «Mano Gatti? Rigore chiarissimo. L’arbitro può non vederlo, ma non posso accettare la decisione del VAR»

di Redazione JuventusNews24ha parlato adopo il match del Senigaglia tra Como e Juventus. Le dichiarazioni del tecnico spagnoloAnel post partita di Como Juve, anticipo di Serie A del Sinigaglia valido per la 24ª giornata di campionato, ecco le dichiarazioni di Cesc.PARTITA – «Per 60 minuti siamo stati superiori, hanno una panchina forte. Siamo migliorati rispetto ai match con Atalanta e Milan, abbiamo mostrato aggressività anche nel secondo tempo, avremmo meritato la vittoria».COSA MANCA PER VINCERE – «Non ho spiegazioni, a volte capita. Kolo Muani tira due volte, fa due gol. Il primo è un “golazo”, il secondo è un. Abbiamo fatto 16 tiri, 8 in porta, un gol, un palo. Ci manca sempre un pezzettino, è difficile gestire certe situazioni. Si lotta col Milan fino alla fine, con l’Atalanta, la Lazio, la Juve che aveva 8-9 giocatori da 60 milioni.