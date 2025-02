Inter-news.it - Fa strano dirlo, ma Calhanoglu oggi è un problema: cambiare!

è un? Fa veramente, ma adè così. Nelle ultime due partite, è stato protagonista in negativo dell’Inter.– Poco brillante nel derby, il peggiore da quando è all’Inter contro la Fiorentina. Insomma, il rientro di Hakannon è stato dei migliori. Simone Inzaghi lo ha voluto lanciare dall’inizio sia nel derby contro i cugini (pareggiato per 1-1 per il rotto della cuffia) sia giovedì sera nel recupero contro la Fiorentina. In entrambi i casi, il turco si è rivelato un protagonista in negativo. Suo malgrado, infatti, ha partecipato attivamente a due dei quattro gol subiti dalla Beneamata tra domenica e giovedì. Nel derby, sua la sanguinosissima palla persa che ha dato in là alla rete di Reijnders; tre giorni dopo si è ripetuto a Firenze, perdendo palla sulla trequarti da cui è scaturito poi il secondo gol della Fiorentina per opera di Moise Kean.