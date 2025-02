Thesocialpost.it - Eva Henger: “Moana? Non è morta nel 1994, credo almeno un anno dopo”

«Di film porno ne ho girati solo quattro. Mio marito, Riccardo Schicchi, non voleva. Non so cosa mi sia preso. Facevo foto e spettacoli sexy, ma ovunque andassi la gente mi diceva: ho visto tutti i tuoi film. In realtà, non ne avevo girato nemmeno uno, ma per tutti ero già una pornostar. Ero giudicata e condannata. Intanto vedevoe Ilona guadagnare molto più di me e, alla fine, ho pensato: tanto vale, li faccio anch’io». Évanon nasconde il pentimento per quelle scelte.In seguito, si è soffermata suPozzi e sui dubbi legati alla sua scomparsa: «No, non èil 15 settembre. La sera prima aveva chiamato Riccardo, dicendo che aveva recuperato cinque chili. Però aveva paura che si sapesse del suo tumore e che la gente la vedesse troppo sciupata.che si sia dichiarataprima del tempo per poter passare gli ultimi momenti in pace».