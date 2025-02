Panorama.it - EU Compass: l’Europa riconosce di aver perso la bussola, speriamo riesca a cambiare direzione

Leggi su Panorama.it

La Commissione Europea ha pubblicato il documento strategico “A Competitivefor the EU”, letteralmente “Unaper la competitività del”.Il titolo scelto è sicuramente azzeccato:, in termini di competitività, si è decisamente persa negli ultimi anni.La produzione manifatturiera in Europa ha continuato a essere debole nel 2024. La fase negativa iniziata tra il 2022 e il 2023 dura ormai da più di due anni e siamo scesi al di sotto dei livelli pre-COVID.Rispetto al 2019, nei primi undici mesi del 2024 la produzione industriale è stata inferiore dell’11,6% in Germania, del 5,8% in Francia, del 5,3% in Italia e dell’1,4% in Spagna.In Germania, dove il settore automobilistico ha sofferto la concorrenza cinese e le scelte sbagliate delle istituzioni europee, e dove l'industria chimica ha risentito pesantemente dell'aumento dei costi energetici, il calo assume proporzioni quasi epocali.