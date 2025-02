Oasport.it - Etoile de Bessèges 2025, Kévin Vauquelin vince la tappa dopo la maxi-protesta e si prende la leadership

Laladell’deva a: è il francese are in cima a Le Mont Bouquet in una penultima frazione che ha visto il gruppo ridotto ai minimi terminii tanti forfait di ieri. Per il transalpino della Arkéa – B&B Hotels arriva anche ladella classifica generale.l’enormedi ieri per le condizioni non sicure sulle strade della corsa (auto trovate sul percorso) e il conseguente ritiro della maggior parte dei corridori, oggi si è ripartiti per lacon arrivo in salita e una corsa evidentemente decimata delle formazioni principali: sono rimaste infatti solo le World Tour francesi e le squadre Professional.Frazione che inoltre è stata accorciata: prima della partenza, gli organizzatori della corsa hanno deciso di rimuovere un anello nel percorso attorno a Saint-Quentin con il secondo GPM del giorno, la Côte du Rte de St-min.