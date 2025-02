Sport.quotidiano.net - Estra, se ci sei batti un colpo. Contro Scafati è vietato sbagliare

La sfida di questa sera(PalaCarrara ore 20.30) rappresenta una sorta di ultima chiamata per Pistoia per provare a rimanere attaccata al treno salvezza. I biancorossi ci arrivano al termine di una settimana difficile trascorsa tra guai fisici che hanno impedito di lavorare regolarmente e le scorie della sconfittaTreviso che hanno lasciato il segno. "La partitanon è la nostra ultima occasione perché mancano ancora diverse partite – dice Gasper Okorn – ma realisticamente è una gara che determina il cammino verso la salvezza. Una partita importante che abbiamo preparato come se fosse una finale ma l’aspetto fondamentale è cambiare la nostra mentalità. Da quando sono arrivato sto lavorando su questo aspetto, sul cercare di far tirare fuori il carattere soprattutto in casa eavversarie del nostro livello.