Estesa allerta meteo in Toscana | rischio idraulico e idrogeologico

gialla perinfino alle ore 12 di domenica 9 febbraio.gialla già in vigore in buona parte della regione sabato 8 febbraio.Ancora maltempo dunque in, con piogge e rovesci in estensione dalla costa verso l’interno. Le precipitazioni proseguiranno anche nel corso della notte e tenderanno a cessare nella mattina di domani, domenica 9 febbraio.La Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo perdei corsi d’acqua minori in tutta la regione, ad eccezione di Casentino, Valdarno Superiore, Valdichiana e Valtiberina, con validità dalle 17 di sabato 8 alle 12 di domenica 9 febbraio.Inoltre, codice giallo perdei corsi d’acqua maggiori sulla costa meridionale fino alle 17 di domenica 9 febbraio.