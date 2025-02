Dilei.it - Ernia e Valentina Cabassi in attesa del primo figlio: l’annuncio social è pura emozione

Ci sono notizie che scaldano il cuore e quella diè una di queste. Il rapper milanese e la sua compagna, modella e influencer, hanno annunciato suidi aspettare il loro. Un video emozionante, carico di dolcezza e di attimi autentici, ha accompagnato la rivelazione, conquistando in pochi istanti i fan e i colleghi del mondo dello spettacolo.indelNon servono molte parole quando la gioia è incontenibile: “Mamma e papà. Mi esplode il cuore, non vediamo l’ora di conoscerti” ha scrittosu Instagram, condividendo con i suoi follower un momento difelicità.Il video, girato con delicatezza e spontaneità, racconta la loronel diventare genitori per la prima volta.