Metropolitanmagazine.it - Ernia diventerà papà, chi è la fidanzata Valentina Cabassi e il dolce annuncio

Leggi su Metropolitanmagazine.it

“Fuori a luglio”. Come se fosse un nuovo disco, e invece. è un fiocco rosa. Il rapper, al secolo Matteo Professione, 31 anni, ha scelto di annunciare l’arrivo di un bebè con un post su Instagram e una didascalia che ricalca il modo di annunciare nuovi brani o dischi. Con lui in foto, la, 28 anni, che mostra con gioia la pancia scoperta. Anche lei, che fa la modella e l’influencer, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato l’con questa didascalia “Mamma e. Mi esplode il cuore, non vediamo l’ora di conoscerti”.sono legati da anni e il loro rapporto è sempre stato all’insegna della discrezione e del rispetto reciproco. Sebbene entrambi abbiano una forte presenza sui social, hanno sempre cercato di proteggere la loro relazione, mostrandosi insieme solo in rare occasioni pubbliche.