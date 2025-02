Ilgiorno.it - Ernia diventa papà, il figlio con l’influencer Valentina Cabassi. L'annuncio social: “Fuori a luglio”

Milano, 8 febbraio 2025 – "”. Come se fosse un nuovo disco, e invece. è un fiocco rosa. Il rapper, al secolo Matteo Professione, 31 anni, ha scelto di annunciare l’arrivo di un bebè con un post su Instagram e una didascalia che ricalca il modo di annunciare nuovi brani o dischi. Con lui in foto, la fidanzata, 28 anni, che mostra con gioia la pancia scoperta. Anche lei, che fa la modella e, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato l’con questa didascalia “Mamma e. Mi esplode il cuore, non vediamo l’ora di conoscerti”. Solo due anni fa il rapper milanese, cresciuto nel quartiere QT8, aveva raccontato in musica l’esperienza dell’aborto vissuto da padre in una canzone dolcissima e amara al tempo stesso, una ninnananna struggente: “Buonanotte”, brano del suo quarto album un studio, “Io non ho paura”, pubblicato il 18 novembre 2022.