Donnapop.it - Era una star della tv, poi hanno chiuso il suo programma per fare spazio a Maria De Filippi: ecco chi è

Leggi su Donnapop.it

Una notatelevisione ha lasciato il suo posto aDee lentamente è andata scomparendo dal piccolo schermo: di chi stiamo parlando?Protagonista di questa storia non proprio a lieto fine è la Regina delle televendite, Patrizia Rossetti. Quest’ultima, di recente, è tornata in televisione grazie al GF Vip, che però – a quanto pare – non ha portato molta fortuna. Stando alle ultime indiscrezioni, il suo, molti anni fa, venneper faral fortunato Uomini e Donne diDe. View this post on InstagramA post shared by Patrizia Rossetti (@patriziarossettiofficial)Deha rubato il posto a Patrizia Rossetti?Patrizia Rossetti è stata a lungo un personaggio amatissimotelevisione italiana, ma a un certo punto è comparsa sul piccolo schermo sempre meno.