Era scomparso da due mesi ritrovato il corpo di Rudy Cavazza

Dopo duedi angoscia, la vicenda di, il giostraio 54enne di Romalo scorso dicembre, ha avuto il più tragico degli epiloghi. Il suoè stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri in un canale di scolo a Fosso Grande, una zona al confine tra Pescara e Spoltore.L’identità dell’uomo è stata confermata dalle prime verifiche investigative e dai familiari, che attraverso l’associazione Penelope Abruzzo hanno annunciato la nomina di un perito di parte per assistere all’autopsia.Dubbi e interrogativi: cosa è successo a?La scoperta del cadavere in uno stato avanzato di decomposizione solleva numerosi interrogativi. Il 7 dicembre scorso, il giostraio si era allontanato senza scarpe, documenti e telefono, lasciando sgomenta la sua famiglia. Lo scorso 18 dicembre, le figlie avevano lanciato un appello disperato durante la trasmissione “Chi l’ha visto?”, mentre il fratello Daniele aveva espresso dubbi sulle circostanze della scomparsa.