Ennesima tragedia | aereo precipitato bilancio drammatico

Nuovo dramma nei cieli. Un velivolo ènel vuoto provocando la morte di diverse persone. Indagini in corso per ricostruire l’accadutoL’allarme era stato lanciato nelle scorse ore. Un piccoloregionale aveva fatto perdere le sue tracce e le autorità americane avevano fatto partire le ricerche immediatamente per individuare il velivolo. Con il passare del tempo le speranze di ritrovare in vita i passeggeri e l’equipaggio erano sempre meno. Le ultime fiammelle si sono spente in questo sabato quando è stato comunicato il ritrovamento del mezzo.(Pixbay) – cityrumors.itPer le persone a bordo non c’era più niente da fare. Il personale sanitario ha potuto constatare solamente il decesso. Le autorità americane hanno aperto anche un’indagine per cercare di capire meglio il motivo dell’incidente.