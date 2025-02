Ennesima chance sprecata per Frattesi | qualcosa sembra essersi rotto

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il mercato si è ormai chiuso, ma la telenovelanon vuole saperne di lasciare vuote le pagine dei giornali. Il centrocampista azzurro concluderà la sua stagione con la maglia dell’Inter, ma stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport non è da escludersi un addio a fine stagione.Campanello d’allarme per il quotidiano rosa è stata la prestazione sfoderata a Firenze da, definita completamente sottotono. La dormita sulla rete di Ranieri che sblocca il match è poi la ciliegina sulla torta. Un malumore che dunque sembrerebbe continuare a persistere, e che forse vede come unica risoluzione l’addio.Il pensiero della Gazzetta“A volerla leggere col senno di poi, quel gol a Lecce, una dozzina di giorni fa, e le dichiarazioni di amore per i colori nerazzurri che avevano ufficialmente chiuso la telenovela da mal di pancia del mercato di gennaio, sono state un po’ l’eccezione che conferma la regola.