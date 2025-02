Laprimapagina.it - Empoli: torna il punto informativo digitale e un ricco programma di eventi a Palazzo Leggenda

A partire da lunedì 10 febbraio 2025, alla Biblioteca Comunale Renato Fucini di, situata in via Cavour 36, sarà nuovamente attivo ildedicato ai servizi digitali e tecnologici. Questo servizio, inaugurato nel marzo dello scorso anno, si trova all’ingresso della biblioteca e sarà gestito da due giovani del Servizio Civile. Gli utenti potranno ricevere supporto durante gli orari di apertura al pubblico della struttura. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale della biblioteca al seguente link: Scopri la Biblioteca.Un febbraiodiLa settimana aprosegue con undi attività coinvolgenti per tutte le età presso. Tra appuntamenti imperdibili, laboratori creativi e momenti di lettura animata, l’offerta culturale si presenta variegata e stimolante.