.com - Empoli resiste un tempo, poi cede (0-2) al Milan. Debutto senza scosse dell’ex viola Kouamè. Pagelle

Leggi su .com

Ora preoccupa, la classifica dell'. La sconfitta con il, dopo un primotutto sommato buono, vede gli azzurri a stretto contatto con le ultime della classe., per anni bandiera della Fiorentina, haal 25' della ripresa, mapoter dare. Il, in dieci dal 10' della ripresa, per il rosso (doppia ammonizione) a Tomori. Ma dopo altri dieci minuti rimane in dieci anche l'L'articoloun, poi(0-2) alproviene da Firenze Post.