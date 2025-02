Sololaroma.it - Empoli-Milan Streaming Gratis: la Diretta Live dell’anticipo di Serie A

Dopo le sfide dei quarti di finale di Coppa Italia, ci aspetta una grande sabato diA con le sfide del 24° turno. Alle ore 18:00 andrà in scena l’anticipo traallo stadio Castellani. Le sfida mette in palio tre punti pesanti, da una parte per la corsa salvezza, dall’altra per la Champions League. L’andamento diL’occupa la sedicesima posizione in classifica con 21 punti, in coabitazione con il Cagliari, appena un punto sopra la zona retrocessione. La squadra guidata da Roberto D’Aversa arriva dalla sconfitta in rimonta per 4-1 subita in casa della Juventus, la terza nelle ultime quattro partite di campionato. I tre punti mancano addirittura dallo scorso 8 dicembre, dal successo per 4-1 sul Verona. Ilsi trova all’ottavo posto con 35 punti, a -7 dal quarto posto occupato da Fiorentina e Lazio.