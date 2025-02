Empoli-Milan | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Dopo il brillante successo in Coppa Italia contro la Roma, ilriabbraccia il campionato e va a caccia di punti pesanti per la qualificazione alla prossima Champions League. Oggi, sabato 8 gennaio, i rossoneri affrontano l’allo stadio Castellani. Per i toscani, quintultimi con 21 punti, sfida da non sottovalutare in ottica .