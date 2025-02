Empoli-Milan Marianucci espulso | cosa è successo con Gimenez

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'episodio chiave di, match di oggi 8 febbraio terminato 0-2, si verifica al 65' con l'espulsione di Luca. Con ilin 10 da qualche minuto per l'espulsione di Fikayo Tomori, out per doppia ammonizione, la gara si accende per un contrasto a centrocampo. Sullo 0-0 l'attaccante rossonero Santiago, dopo .