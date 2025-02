Internews24.com - Empoli Milan, Leao e Gimenez regalano 3 punti a Conceicao! La classifica aggiornata. Cosa cambia per l’Inter

di Redazione! LaperFinisce qui, l'anticipo delle 18:00 della ventiquattresima giornata di Serie A. Gara dello Stadio Castellani che termina sul risultato di 0-2 per i rossoneri. Dopo una gara bloccata e un'espulsione da entrambe le parti è la squadra dia spuntarla grazie ai gol di un'incontenibile Rafelee di un Santiagoche segna il suo primo gol in Serie A e lascia subito il segno in camoionato. Ecco comela:Napoli 54 (23)Inter 51 (23)Atalanta 50 (24)Juve 43 (24)Fiorentina 42 (23)Lazio 42 (23)Bologna 37 (22)38 (23)Roma 31 (23)Udinese 29 (23)Torino 27 (23)Genoa 26 (22)Verona 23 (23)Lecce 23 (23)Como 23 (24)Cagliari 21 (23)21 (23)Parma 20 (23)Venezia 16 (23)Monza 13 (23)