Juventusnews24.com - Empoli Milan 0-2, Leao e subito Gimenez: vincono anche i rossoneri nonostante l’espulsione di Tomori

di Redazione JuventusNews240-2,: vince la squadra di Conceicao al Castellani. Il match si decide nella ripresaDopo Juventus ed Atalanta, vinceilsul campo dell'. Irischiano di complicarsela condinella ripresa, ma 10 minuti più tardi viene espulsoMarianucci. In 10 contro 10 si scatenano i talenti: Pulisic serveper l'1-0, poi arriva la prima rete in Serie A di. Vincela squadra di Conceicao in trasferta al Castellani.