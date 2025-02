Sport.quotidiano.net - Empoli-Milan 0-2, Leao e Gimenez sbancano il Castellani

, 8 febbraio 2025 – Ilrisponde immediatamente alla Juventus e sbanca la Computer Gross Arena battendo 2-0 l’al termine di un match che ha trovato i suoi punti di svolta nella ripresa. È servito infatti un tempo agli uomini di Conceiçao per prendere le misure ad unche nei primi 45’ ha giocato senza alcun timore reverenziale creando l’occasione più ghiotta del primo tempo con l’ex Colombo che al 33’ ha scheggiato il palo interno della porta di Maignan. Gli ingressi dopo l’intervallo di, Pulisic ehanno però fatto cambiare passo alche, pur essendo rimasto per qualche minuto in inferiorità numerica per l’espulsione di Tomori (che ha anticipato di qualche minuto quella di Marianucci), ha saputo sbloccare la situazione al 68’ con il colpo di testa vincente disu assist di Pulisic.