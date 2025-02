Sololaroma.it - Empoli-Milan 0-2, decisivi Leao e Gimenez: due rossi nella ripresa

Ilbatte 2-0 l’nell’anticipo del 24° turno di campionato e rientra in corsa per un piazzamento in Champions League. Dopo un primo tempo con poche emozioni e due espulsioni, una per parte, i rossoneri sbloccano il risultato con il colpo di testa di, per poi raddoppiare con il primo gol di Santiago. La squadra di Conceicao si porta a -5 dal quarto posto (ma ancora con un partita in meno), mentre gli azzurri rimangono fermi a quota 21 al 17° posto. La partitaPrimi minuti molto combattuti e partita subito fisica, caratterizzato da tante interruzioni e poche occasioni da gol. La prima vera occasione della partita arriva al 33? sui piedi di Lorenzo Colombo, che raccoglie un pallone vagante in area, se lo sposta sul sinistro e calcia forte, colpendo il palo interno alla destra di Maignan.