Tutto.tv - Emozioni e confessioni a Verissimo: gli ospiti di sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025

Leggi su Tutto.tv

, condotto da Silvia Toffanin, torna con un doppio appuntamento ricco di, storie personali e celebrazioni. Il programma, in onda8 e, promette di offrire al pubblico momenti di riflessione e intrattenimento attraverso le esperienze di vita dei suoi. Celebrazioni e rivelazioni: glidelpomeriggio, a partire dalle 16.30,accoglierà Emanuela Folliero per celebrare i suoi splendidi 60 anni. La storica annunciatrice televisiva sarà in studio insieme al figlio Andrea, condividendo i momenti più significativi della sua vita personale e professionale.Un altro momento clou della puntata sarà l’intervista esclusiva a Simona Guatieri, che aprirà il suo cuore riguardo al tradimento subito dall’ex marito, il calciatore Keita Baldé.