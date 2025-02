Thesocialpost.it - Emanuele precipita e muore a 23 anni: svolta nelle indagini, ci sono due indagati

Due personesotto indagine per la morte diD’Asta, il giovane di 23deceduto il 5 febbraio durante lavori di ristrutturazione in una casa a Castel Volturno, nel Casertano, a causa del crollo di un balcone. Glila fidanzata del ragazzo e la madre di lei. Secondo le informazioni disponibili, la fidanzata è formalmente la proprietaria dell’immobile dove è avvenuta la tragedia, mentre la madre ha rilasciato dichiarazioni che hanno sollevato dubbi tra gli inquirenti – la Procura di Santa Maria Capua Vetere sta conducendo lee intende chiarire la situazione. Oggi, inoltre, è prevista l’autopsia sul corpo del giovane.Lesi focalizzano sui numerosi interrogativi che circondano l‘incidente avvenuto il 5 febbraio a Castel Volturno. Inizialmente, si era detto cheD’Asta fosse al lavoro nella casa in vista di un imminente matrimonio con la fidanzata, ma la famiglia del giovane ha smentito questa versione, sostenendo che la loro relazione fosse recente.