Metropolitanmagazine.it - Emanuela Folliero, chi era il padre e l’amore per la madre: “Rivedo lui in mio figlio”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, nota conduttrice, ha raccontato a Verissimo il dolore per la perdita delmorto prima che lei si sposasse con Giuseppe Oricci. Non ha potuto essere accompagnata all’altare dal genitore, morto prematuramente e che ha lasciato in lei un grande vuoto.e la presenza delha raccontato di aver avvertito la presenza delnel corso della sua vita: “Ci sono stati dei segnali prima del matrimonio. Ero lì a Torino e c’era sul marciapiede seduta una vecchietta. Aveva pantaloncini corti e una canottiera, pochissimi capelli in testa e senza denti. Sono passata e le ho dato dieci euro. Ho fatto dieci passi, torno indietro, ma non c’era più. Non era possibile che sparisse così, mi aveva preso la mano e mi aveva detto ‘Gesù ti vuole bene”.