Emanuela Folliero a Verissimo, chi è la conduttrice ospite oggi di Silvia Toffanin

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –sarà, sabato 8 febbraio, a. La, ex volto di Rete 4, torna nello studio diper festeggiare i 60 anni, compiuti ieri, venerdì 7 febbraio.nasce a Milano nel 1965. Dopo aver lavorato come fotomodella per qualche anno, esordisce nel 1986 nel piccolo .