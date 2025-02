Notizie.com - Elly Schlein attacca Giorgia Meloni, le sue parole fanno rumore: “Non può continuare a scappare”

si è esposta,ndola pubblicamente, controe le suehanno fatto molto, le sue: “Non può” (ANSA) Notizie.com“Vergogna che l’Italia abbia deciso di non firmare la difesa della Corte penale internazionale. Abbiamo fatto bene a fare una conferenza insieme per chiedere chiarezza sul torturatore libico riaccompagnato a casa con un volo di Stato.non può, deve venire in Parlamento a chiarire. I due ministri non hanno dato risposte e continuano a contraddirsi tra di loro”.Così la segretaria del Partito Democratico è intervenuta commentando le ultime notizie durante il congresso di Più Europa. Di fatto la donna si schiera contro ogni tipo di nazionalismo, specificando che ai presenti che “uniti possiamo batterli”.