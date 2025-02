Ilgiorno.it - Elettrodotto nella Bassa, si tratta: "Non si consumi terreno agricolo"

Ha preso il via nel tardo pomeriggio di giovedì il confronto tra la società Terna-Elettrica Nazionale e i comuni dellalodigiana coinvolti dal passaggio dell’Milano-Montalto di Castro. I tralicci dovrebbero attraversare i territori di Fombio, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Guardamiglio e Somaglia. Alla consultazione pubblica, svolta in videoconferenza, hanno partecipato i rappresentanti di questi enti locali e della Provincia di Lodi. In modo particolare i comuni dellahanno contestato il posizionamento previsto per la nuova stazione di riconversione della corrente. Terna aveva inizialmente ipotizzato due collocazioni, entrambe nei dintorni delle campagne di Fombio. Si dovranno però valutare due ulteriori alternative, condivise dai paesi coinvolti e dalla Provincia di Lodi: l’ex conceria Palladio a Somaglia o l’ex Gulf di Bertonico, aree dismesse da tempo che potrebbero trovare una nuova vita dopo un’eventuale riqualificazione.