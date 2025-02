Metropolitanmagazine.it - Eleonora Guidi uccisa dal compagno Lorenzo, lui poi si getta dal balcone

Tragedia questa mattina a Rufina in provincia di Firenze, dove all’alba è scattato l’allarme per un uomo, ferito, che si trovava incosciente nel vialetto di una palazzina in periferia. Sembrava che fosse precipitato dalma quando gli investigatori sono saliti al piano della sua abitazione, in casa hanno trovato una donna morta. Le indagini sono scattate immediatamente per ricostruire con esattezza cosa possa essere accaduto in quel tranquillo palazzo di provincia ma dalle prime indicazioni tutto porta alla più tragica delle conclusioni. Lui,Innocenti di 37 anni, avrebbe ucciso lei,, di 34 anni, con una serie di coltellate prima di lanciarsi dal.Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, dirette dalla procura di Firenze. In base a quanto spiegato dall’Arma, i militari sono intervenuti su richiesta del 118.