Eleonora Guidi uccisa a coltellate dal compagno Lorenzo

Il caso a Rufina. La vittima aveva 34 anni e un bimbo di 2 anniUn caso di omicidio-tentato suicidio è avvenuto questa mattina a Rufina. La vittima è, 34 anni, che è statadalInnocenti, 37 anni. La coppia ha un bambino di due anni. Dopo aver ucciso ala compagna, l’uomo si è buttato dalla finestra e ora si trova ricoverato in codice rosso in ospedale a Careggi in gravi condizioni.Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, diretti dalla procura di Firenze, che sono intervenuti su richiesta del 118.I militari sono stati allertati questa mattina poco prima delle sette dai sanitari del 118 e sono intervenuti in via Cesare Pavese a Rufina, dove la coppia viveva. L’uomo nella caduta ha riportato vari traumi ed è stato trasportato con l’elisoccorso al policlinico di Careggi.