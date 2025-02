Laprimapagina.it - El Dorado di Bogotá tra gli aeroporti più trafficati dell’America Latina

Nel 2024, oltre 45 milioni di passeggeri hanno viaggiato attraverso l’Aeroporto Internazionale Eldi, confermando lo scalo colombiano come il terzo più frequentatoper il terzo anno consecutivo. Lo ha reso noto l’Aeronautica Civile della Colombia (Aerocivil).Elha superato in traffico l’Aeroporto Internazionale della Città del Messico (AICM), che in passato gestiva oltre 48 milioni di viaggiatori all’anno, ma ha registrato una riduzione significativa dopo l’apertura dell’Aeroporto Internazionale Felipe Ángeles. Nel 2024, infatti, l’AICM ha contato 45.359.485 passeggeri, circa mezzo milione in meno rispetto ai 45.802.360 di.Il successo dello scalo colombiano è stato favorito dall’arrivo di nuove compagnie aeree come Emirates, Edelweiss e JetSmart.