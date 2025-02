Secoloditalia.it - Effetto-Trump, il Pentagono dice addio al pensiero unico: accoglierà anche i giornalisti “non di sinistra”

Leggi su Secoloditalia.it

Basta con la monopolizzazione degli spazi mediatici, adesso ilaltre testateche, oltre a quelle notoriamente critiche con l’amministrazione. Il dipartimento della Difesa ha scelto di consegnare gli spazi precedentemente occupati da Cnn, Washington Post, Nbc news, Politico , The New York times, The Hill e The War zone a tutti quei giornali che in principio non avevano avuto la possibilità di condurre le proprie attività di cronaca sul posto. Ilparla di una “rotazione degli spazi dedicati ai media” e infatti tutti i quotidiani più piccoli e vicini alle idee conservatrici di, che prima non avevano mai avuto uno spazio, finalmente potranno usufruire di un’agevolazione. Il provvedimento è stato annunciato dall’ufficio stampa del segretario alla Difesa Peter Hegseth, che prima di ricoprire l’attuale ruolo istituzionale, è stato conduttore televisivo nel canale di Fox news.