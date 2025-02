Metropolitanmagazine.it - Effetto Pigmalione, o profezia che si autoavvera: come le aspettative condizionano la realtà

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Noi siamo ciò che ci condiziona. Almeno in parte. è quello che si definisce, anche dettoRosenthal: unache si, e che può pesantemente influire sull’autostima e la percezione di sé, soprattutto in età infantile. In pratica si tratta di una suggestione o condizionamento esterno che porta un soggetto a subire a tal punto l’aspettativa delle altre persone da influenzare, in positivo o in negativo, le proprie azioni e i propri risultati. Questo fenomeno psicosociale inficia sensibilmente sulla psiche dei bambini. Loro tenderanno infatti ad identificarsi con l’immagine negativa che viene rimandata dal genitore, dall’insegnante o da un’altra autorità e a realizzarla. Se un insegnante si convince, più o meno consciamente, che un bambino è meno dotato degli altri, lo tratterà in modo diverso dal resto della classe.