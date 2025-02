Ilgiorno.it - Educatrici nel limbo: "Io, da 24 anni al nido. E adesso i miei titoli sono carta straccia"

Laura si è diplomata nel 1985 al “vecchio“ istituto magistrale, che abilitava all’insegnamento fino alla scuola primaria: "Da 24educatrice nei nidi, con questo titolo di studio. Ora mi trovo nelperché non miiscritta entro il 6 agosto all’albo, novità last minute". Come Giulia, due diplomi abilitanti, una laurea in Professioni sanitarie, due figli e il terzo in arrivo: "Per dieciho svolto questo mestiere - racconta -in maternità, ma chissà se riuscirò a rientrare. In questo momento i". Nella stessa situazione cicentinaia di persone in Lombardia: "Riceviamo ogni giorno valanghe di mail conpreoccupate di non poter lavorare più e, allo stesso tempo, proprietari di asiliche non trovano educatori: un’assurdità", conferma Paolo Uniti, direttore di Assonidi, l’associazione dei nidi e delle scuole d’infanzia privati che aderisce a Confcommercio Milano-Lodi e Monza e Brianza.