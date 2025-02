Nerdpool.it - Ecco qual è il film più amato dello Studio Ghibli!

Leggi su Nerdpool.it

Se chiedessimo ad un gruppo di fane sia il loropreferito, è probabile che riceveremmo risposte molto diverse, proprio come lo sono i. Alcuni potrebbero preferire l’azione ad alta intensità de La principessa Mononoke, mentre altri potrebbero optare per il dramma emotivo di Grave of the Fireflies. Si tratta di una domanda estremamente soggettiva. Tuttavia, un sondaggio online ha cercato di rendere oggettiva questa domanda per capiree sia il vero capolavoro.Il sondaggio ha dato risultati che non sorprendono troppo. Nonostante Laputa – Castello nel cielo e Kiki – Consegne a domicilio abbiano ricevuto un forte supporto dalla base di fan, il vincitore assoluto è stato La città incantata. Su 5.849 partecipanti, oltre metà (2.